MESTRE - Alice Campello, in giardino con i figli per festeggiare il primo maggio: poi all'improvviso "l'incidente". Oggi, lunedì primo maggio, Alice Campello ha trascorso una giornata con i figlioletti nati dall'amore con il marito Alvaro Morata: i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni, il piccolo Edoardo di 2 e la neonata Bella.

La fashion blogger mestrina - che vive a Madrin dove gioca Morata attaccante dell'Atletico Madrid - ha trascorso qualche ora in giardino con i figlioletti nel giorno di festa. Come tante famiglie italiane alle prese oggi con barbecue e pranzo all'aperto. Poi all'improvviso l'imprevisto.

Alice "sfida" a calcio (specialità di papà Alvaro) i figlioletti. Ma durante un'azione un po' troppo "focosa", la fashion blogger tenta il tiro in rete ma prende in pieno volto il piccolo Edoardo. Nonostante lo spavento, per fortuna il bimbo non si è fatto nulla.

A raccontarlo, mamma Alice che posta il video della pallonata "killer" su Instagram e poi il filmato del piccolo che beve un po' d'acqua "sano e salvo". Immediati i commenti dei fan: «Alice il calcio non è la tua specialità, meglio il papà». Risate social.