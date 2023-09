Alice Campello presenta (su Instagram) la sua casa di lusso in Italia, i fan: «Bella la cucina nera, ma la userai mai?»

Alice Campello presenta (su Instagram) la sua casa di lusso in Italia, i fan: «Bella la cucina nera, ma la userai?». La fashion blogger mestrina ha condiviso sul suo profilo Instagram le foto della nuova cucina super lusso nella sua casa "italiana" a Torino. Alice, Alvaro Morata e i quattro figlioletti vivono a Madrid, ma hanno anche una casa a Torino: l'attaccante dell'Atletico Madrid ha giocato nella Juve e i tifosi bianconeri ora sognano il ritorno.

«Vi aspettiamo a Torino, avete anche la casa».

E ancora: «Che cucina bellissima, tornate a vivere qui». Ma c'è anche chi commenta ironico: «Stupenda la cucina nera, ma cucinerai mai?». E ancora: «Ma tu cucini? Un peccato non sfruttarla». In ogni caso, le foto della casa di lusso italiana fanno il giro del web. Ritorno in Italia? Staremo a vedere.