Alice Campello, si allarga la famiglia Morata: «C'è una sorpresa...». Fan interdetti si dividono

MESTRE - ​Alice Campello, si allarga la famiglia: «C'è una sorpresa...». Fan interdetti. La fashion blogger mestrina ha condiviso un post su Instagram che in breve tempo ha fatto il giro del web.

Alice ha condiviso una serie di scatti che la vedono ritratta in canotta a righe, jeans e berrettino in un parco forse di Madrid, la città in cui vive con il marito Alvaro Morata e i quattro figloletti, Leonardo e Alessandro nati nel 2018, Edoardo arrivato nel 2020 e l'ultimogenita Bella di gennaio 2023.

Ma è la discalia a incuriosire i fan. L'influencer infatti scrive: «Nell'ultima foto c'è una sorpresa». Nell'ultimo scatto, Alice Campello è a casa e abbraccia un tenero cucciolo di bassotto. Insomma, la famiglia Morata-Campello si allarga e adotta un cagnolino.

LA POLEMICA

Ma la novità divide i fa. Se c'è chi si "scioglie" per il tenero cucciolo: «È bellissimo». Diversi utenti criticano la scelta di aver preso un cane di razza e non un cagnolino dal canile. «No alla compravendita di animali, adottateli. I canili sono pieni». Intanto, la foto del nuovo piccolo di famiglia fa il giro del web.