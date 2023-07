Alice Campello, la dedica per la figlioletta Bella: «La mia migliore amica per sempre». Poi la reazione inaspettata

MESTRE - ​Alice Campello, la dedica per la figlioletta Bella: «La mia migliore amica per sempre». La reazione inaspettata dei fan. La fashion blogger mestrina ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di teneri scatti dell'ultimogenita Bella, la quarta figlia nata dall'amore con l'attaccante dell'Atletico Madrid Alvaro Morata.

Nelle foto, Bella - nata lo scorso gennaio - posa come una vera signorina sul divano: la piccola indossa un abitino bianco e punti luce alle orecchie.

Mamma Alice le dedica una dolce frase d'amore: «La mia migliore amica per sempre».

COMMENTI SOCIAL

Immediati i commenti dei fan che "aspettano" la piccola Bella in Italia. «È stupenda, sai quanto crescerebbe bene a Roma...». E ancora: «Una piccola Alvarina, ti aspettiamo a Roma». La bimba al momento vive con la sua famiglia a Madrid dove papà Alvaro ha giocato finora. Ma nelle ultime ore è circolata la notizia di un possibile arrivo dell'attaccante alla Roma o (più probabilmente) all'Inter. Per mamma Alice e i quattro figlioletti (compresa Bella) vorrebbe dire un completo cambio di vita con destinazione "Italia". I fan sembrano entusiasti e aspettano la piccolina di famiglia. I giochi del calciomercato però non sono ancora fatti. Staremo a vedere.