MESTRE - Alice Campello, bikini sexy in vacanza a Marbella: il bagno rilassante in piscina ma c'è un "dettaglio". La fashion blogger mestrina, in vacanza a Marbella, ha condiviso sul suo profilo Instagram gli scatti della sua vacanza a Marbella in un hotel da mille e una notte.

Nelle foto, Alice è ritratta in piscina al tramonto. Indosso, un sexy bikini nero. Ma è nella didascalia che svela "il dettaglio inaspettato": «Sembra un bagno rilassante ma dietro di me ci sono quattro bambini che urlano». Insomma, quella che sembrava una vacanza romantica sarebbe una gita in famiglia con al seguito i quattro figlioletti di Alice e Alvaro Morata: i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni, il piccolo Edoardo di 2 e la neonata Bella.

Immediati i commenti dei fan: «Ci hai fatto morire con questo commento». E ancora: «Sei con i tuoi splendidi bambini». C'è anche chi commenta il fisico mozzafiato dell'influencer mestrina a pochi mesi dal'ultimo parto: «Come puoi avere quattro figli? Hai un fisico perfetto». E ancora: «Incredibile che hai avuto quattro bambini». Pioggia di like.