MESTRE - ​ Alice Campello, "incidente domestico" in giardino: il colpo forte e Alvaro Morata si piega dal dolore. L'influencer mestrina ha postato un video sul suo profilo Instagram che ha fatto immediatamente il giro del web.

Nelle immagini i gemellini Leonardo e Alessandro giocano a pallone nel giardino di casa con papà Alvaro. Per l'occasione l'attaccante dell'Atletico Madrid è in porta, mentre i figlioletti con indosso la maglia della Roma sono in attacco.

Il talento deve essere di famiglia, perché uno dei gemellini con la mini divisa di Paulo Dybala ha calciato forte il pallone colpendo in faccia il povero papà Alvaro. Che dolorante si è preso il viso tra le mani piegato dal dolore.

I COMMENTI DEI FAN

Mamma Alice scrive ironica su Instagram: «Non riesco a smettere di ridere». Immediati i commenti dei fan: «È un video da paperissima, ma in genere è il papà che prende il figlio». E ancora: «Che mira il Moratino». «Povero Alvaro».

Arrivano anche i messaggi dei follower tifosi di calcio: «Le magliette dei bimbi sono top, che avremmo fatto per averti alla Roma». E ancora: «Ti aspettiamo alla Juve». «Speriamo di vederti a Torino». Al calciomercato l'ardua sentenza.