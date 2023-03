MESTRE - ​Alice Campello, il tenero messaggio ad Alvaro Morata per la Festa del Papà: «Quanto ti amiamo, il migliore per i miei figli». Oggi, domenica 19 marzo, in occasione di San Giuseppe, la fashion blogger mestrina ha condiviso sul suo profilo Instagram un dolce post dedicato al marito Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid e papà dei suoi quattro bambini: i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni, il piccolo Edoardo di 2 e la neonata Bella.

Alice ha condiviso una gallery di foto della famiglia al completo, corredata da una dedica d'amore: «Quanto ti amiamo e quanto siamo orgogliosi di te… Sei il miglior padre che potessi desiderare per i miei figli! Grazie per essere così presente. Ti amiamo con tutto il cuore ❤️».

Gli auguri per il suo papà

Alice poi ha condiviso sulle stories di Instagram anche per un messaggio per il suo papà, l'imprenditore mestrino Andrea Campello. La fashion blogger ha postato uno scatto di lei bambina al mare, in braccio al suo papà. «Ti adoro», scrive Alice. Boom di like per i teneri post della Festa del Papà.