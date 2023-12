MESTRE - ​Alice Campello a Mestre, sfreccia con i gemellini sulla pista di pattinaggio in piazza Ferretto: «​La mia città, i miei genitori, i miei amici di sempre». La fashion blogger mestrina, moglie di Alvaro Morata, è arrivata nella sua città natale per trascorrere qualche giorno di vacanza con i genitori Andrea Campello e mamma Maria Libralesso.

Alice - che ha quattro figli con l'attaccante dell'Atletico Madrid - ha portarato con sé i due gemellini Alessandro e Leonardo nati nel 2018 e in un post su Instagram ha condiviso una serie di video in cui si diverte con i bimbi. Il trio sfreccia allegro sulla pista di pattinaggio allestita in piazza Ferretto.

E nella didascalia Alice commenta: «La mia città, i miei genitori, i miei amici di sempre, i miei gemellini».

Immediati i dei concittadini: «Piassa Ferretto. Mestre è sempre Mestre». E tra i tanti commenti, spunta anche quello del marito Alvaro Morata rimasto a Madrid: «Ci mancate».