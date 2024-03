Alice Campello, la "video-candidatura" come mamma migliore dell'anno: la reazione del figlioletto spiazza tutti

MESTRE - ​Alice Campello, la "video-candidatura" come mamma migliore dell'anno: la reazione del figlioletto spiazza i fan. La fashion blogger mestrina ha condiviso sul suo profilo Instagram un video tutto da ridere, girato con accanto due dei quattro figlioletti nati dall'amore con Alvaro Morata: i gemellini Leonardo e Alessandro.

Nel filmato, l'influencer fa uno scherzo ai figlioletti.

Alice dice di dover girare un filmato per candidarsi al concorso come mamma migliore del 2024 e racconta più di una bugia: «Faccio mangiare ai miei figli tutte le caramelle che vogliono e se non vogliono andare a scuola, possono restare a casa».

La reazione dei due bimbi però è diversa: mentre Alessandro "regge il gioco" alla mamma, Leonardo attende che Alice finisca il discorso e poi spiazza tutti facendo no con la manina. Il tenero video fa il pieno di like.