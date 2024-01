«Ogni giorno, ogni notte... Io e te». La dedica di Alice Campello al marito Alvaro Morata. I fan: «Come si trova una persona così per essere felici come te»

MESTRE - «Ogni giorno, ogni notte... Io e te». È il romantico post che Alice Campello ha dedicato al marito Alvaro Morata.

La coppia, seguitissima sui social, è sposata dal 17 giugno 2017 e ha quattro figli: i gemellini Leonardo e Alessandro, 6 anni, Edoardo, 4 anni e la piccola Bella di un anno.

La fashion blogger mestrina ha condiviso una gallery di foto in cui appare sdraiata accanto all'attaccante dell'Atletico Madrid, tra baci e coccole. I due innamorati appaiono più affitati che mai. Immediati i commenti dei follower: «Come si fa a trovare un altro Alvaro?». E ancora: «Vorrei un Alvaro nella mia vita per sentirmi felice come Alice Campello».

La romantica gallery della coppia Campello-Morata sfiora i 240mila like.