Alice Campello, vacanza da sogno alle Maldive con un'amica. Spunta il commento del marito, i fan: «Un amore così o niente»

MESTRE - ​Alice Campello, alle Maldive con un'amica, vacanza da sogno tra moto d'acqua e yoga. Spunta il commento del marito, i fan: «Un amore così o niente».

La fashion blogger mestrina sta trascorrendo qualche giorno di relax alle Maldive in compagnia di una sua amica. Alice ha condiviso una serie di scatti sul suo profilo Instagram, dalle gite in moto d'acqua alla prima lezione di yoga.

I post da sogno

L'influencer ha pubblicato anche una serie di foto in bikini in cui mostra un fisico mozzafiato. Immediati i messaggi dei fan: «Stupenda». E ancora: «Così in forma dopo quattro figli, bellissima». Tra i commenti ai post, spunta anche quello del marito Alvaro Morata: «Sì ma torna già che mi manchi amore». Follower in visibilio: «Un amore così o niente». Boom di like.