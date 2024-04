SANTA GIUSTINA - Infinity Bardin: quattro giorni di festa per celebrare al meglio il 60esimo anniversario dello storico negozio di Santa Giustina. Un'attività commerciale punto di riferimento per tutta la provincia per la vendita di giocattoli; ma a questo progetto originale la proprietà si è allargata proponendo nel tempo una varietà di prodotti che vanno dal giardinaggio ai casalinghi, dalla prima infanzia ai prodotti di uso quotidiano solo per fare alcuni esempi. Per questo Bardin srl, che ha sede alle Volpere di Santa Giustina, si è affermata tra le realtà consolidate del territorio.



IL PROGRAMMA

Quest'anno l'attività commerciale compie 60 anni e la proprietà ha deciso di celebrare al meglio questo traguardo, tenendo aperto il negozio ad orario continuato da oggi fino a domenica, ma proponendo anche alla clientela tutta una serie di intrattenimenti che raccoglieranno il favore dei piccoli ma anche degli adulti. Il programma è quindi ricco. A partire dalle 9 del mattino di oggi saranno aperti gli stand delle più note marche di prodotti acquistabili all'interno del negozio. A seguire, dalle 10, esposizione di mattoncini e la possibilità di giocare a calcio con robot. Dalla stessa ora sarà aperto lo stand gastronomico con pane e pastin oltre a bevande. La sera, dalle 16 alle 19, spazio alla musica. Il divertimento riprenderà domani con l'apertura degli stand alle 9 e dell'area food con pane e pastin alle 10. Il pomeriggio, dalle 14 alle 17, "fate in festa", giochi per bambini, mentre dalle 17 alle 19 Impero Yamatai dove saranno proposte le migliori cover dei cartoni animati. Sabato a partire dalle 9, oltre agli stand sarà possibile fare una foto con il maestro Wu-Ninjago. Dalle 14 alle 17 ancora giochi per bambini con Fate in Festa mentre dalle 16 alle 19 party People con la presenza di Radio Piterpan. La quattro giorni di festa si concluderà domenica. Il programma di massima è sempre lo stesso: apertura degli stand alle 9 e dell'area food alle 10 con pane e pastin. Dalle 10 alle 13 inoltre intrattenimento con la Jb Band mentre alle 19 sarà presente Giorgio Vanni & i figli di Goku; ospite d'onore Max Longhi.



I PARCHEGGI

La zona parcheggi di Bardin sarà solo pedonabile in quanto saranno allestiti tutti i vari stand e palchi necessari per l'animazione. «Abbiamo predisposto delle aree di parcheggio nella zona industriale adiacente spiegano dall'attività commerciale -. Abbiamo segnato i parcheggi disponibili in colore giallo, il percorso pedonale in colore blu e una zona che sarà a senso unico esclusivamente per i giorni dell'evento di colore verde. Sarà comunque tutto segnalato da apposita cartellonistica a bordo strada". La zona parcheggi per le persone diversamente abili sarà comunque all'interno del nostro parcheggio fino ad esaurimento posti.