SETTEVILLE (BELLUNO) - Prosegue la moria delle piccole attività commerciali nel basso feltrino. Dopo la recente chiusura della rivendita di giornali di Quero che ha lasciato l'intero ex capoluogo senza altre rivendite, a chiudere la serranda, dopo oltre 70 anni di attività, questa volta è lo storico negozio di parrucchiera di via Bortolo Pontini. A prendere la sofferta decisione dopo anni di lavoro (50 per la precisione visto che ha iniziato nel 1973) l'alanese Gloria Rössl, che aveva preso il testimone dalla madre.