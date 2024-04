Inter Campione d'Italia, festa grande in centro a Treviso. Brindisi doppio per il Club di Canizzano che compie 30 anni

TREVISO - L'Inter è campione d'Italia per la ventesima volta: anche i tifosi nerazzurri della Marca ieri sera hanno festeggiato l'agognata seconda stella. Una festa doppia per l'Inter club di Canizzano che ha compiuto 30 anni di vita.



IL PREMIO

Sentire la voce di San Siro mentre gli spalti si riempiono è sempre un'emozione. Figurarsi quando lo speaker scandisce il tuo nome. E' stato celebrato proprio così il 30esimo compleanno dell'Inter club Giacinto Facchetti di Canizzano. Nel giorno di Pasquetta, il presidente Claudio Trevisan e il figlio Matteo sono stati invitati direttamente dalla società nella Scala del calcio. Poco prima del fischio d'inizio della partita di campionato con l'Empoli hanno potuto calcare l'erba di San Siro ritirando la maglietta celebrativa che la dirigenza dell'Inter ha dedicato proprio allo storico club di Canizzano. Il numero? Trenta, ovviamente. Le foto di rito sono state scattate all'altezza della bandierina del corner, dietro al tabellone con la scritta "I'm Inter Club". Claudio era visibilmente commosso. Assieme al figlio Matteo ha rappresentato in campo tutto il direttivo e tutti gli amici interisti del club di Canizzano, più che mai orgogliosi per l'importante traguardo dei primi trent'anni. "A testimonianza di un lavoro trentennale fatto di passione, umiltà e determinazione", rimarcano dal gruppo. Una simile "scampagnata" di Pasquetta sul manto verde di San Siro resterà indelebile. Tanto più che la giornata è stata anche coronata dalla vittoria della squadra guidata da mister Simone Inzaghi ai danni dell'Empoli, per 2 a 0.

L'Inter club di Canizzano conta complessivamente 150 iscritti. Più di qualcuno segue regolarmente la squadra anche quando è in trasferta da Milano. E i tifosi appassionati non mancano mai nella sede del club a Canizzano, dove le partite vengono trasmesse su un maxi-schermo 4K.

Adesso il gruppo sta lavorando alla possibilità di organizzare una festa per l'inizio dell'estate, magari con la partecipazione di vecchie glorie dell'Inter. Si vedrà. L'entusiasmo di certo non manca. «L'Inter club Giacinto Facchetti è una bella famiglia interista tirano le fila e la sala di Canizzano è come un museo pieno di ricordi delle varie stagioni calcistiche dell'Inter». E dall'inizio di aprile, tra questi, spicca anche la maglia nerazzurra che celebra il 30esimo anniversario della fondazione.