Complicanze dopo il parto: Alice Campello esce dalla terapia intensiva e abbraccia Bella. Come stanno madre e figlia. Morata: ​«I giorni peggiori della mia vita»

Il 9 gennaio 2023 a Madrid é nata Bella, la figlia dell'influencer e modella mestrina Alice Campello, 27 anni ed il calciatore spagnolo Alvaro Morata, 30 anni. Complicazioni dopo il parto e tanta preoccupazione per la neo-mamma, che è stata ricoverata in Terapia intensiva: «Lei è molto forte», ha comunque rassicurato tutti il marito, padre per la quarta volta dopo i gemelli Alessandro e Leonardo e il terzogenito Edoardo. Alice è uscita dopo la notte sotto osservazione questa mattina, 11 gennaio, è uscita dalla terapia intensiva e ha potuto abbracciare la sua Bella.

Alice uscita dalla terapia intensiva, il post di Morata

È il calciatore spagnolo a fare il punto della situazione con un post social: «Ciao a tutti! Alice è già uscita dalla terapia intensiva, è in camera, sta molto meglio e si sta riprendendo con Bella. Sto ancora assimilando tutto quello che è successo». Morata si rivolge poi a sua moglie, con cui è sposato dal 2017: «Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una lezione. Sei una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti. Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe senso». L'attaccante spagnolo conclude il suo post con una serie di ringraziamenti: «Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine, e ancora una volta grazie a tutte le persone della C.U.N. per la loro delicatezza e trattamento. Grazie dottoressa Muñoz e a tutte le persone che lavorano in questo ospedale. Bisogna godersi ogni momento. Grazie a tutti».

Il post della nascita di Bella e la brutta notizia

L'ufficializzazione del fiocco rosa è apparsa congiuntamente alle 19.26 sui profili di Alvaro e di Alice, in doppia versione linguistica. Ecco la traduzione in italiano: «Ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto, che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po' alla volta si sta riprendendo. Ora si trova nella terapia intensiva della Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendendo cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ringraziarli per l'affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli possiamo solo stimarli immensamente. Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati». Il testo in spagnolo offre qualche altra sfumatura: la cicogna è arrivata «il giorno 9» e Bella «è meravigliosa», Alice sta recuperando «molto bene», i medici sono stati «comprensivi».

Dove sono nati i figli di Alice Campello?

Alessandro e Leonardo avevano visto la luce all'ospedale dell'Angelo, nella città della famiglia Campello, il 29 luglio 2018, poco più di un anno dopo il matrimonio della giovane coppia a Venezia del 17 giugno 2017, celebrato nella chiesa del Redentore alla Giudecca e festeggiato all'hotel Marriott sull'isola delle Rose. Edoardo era venuto al mondo il 29 settembre 2020 alla clinica Sedes Sapientiae di Torino, visto che all'epoca Morata militava nella Juventus. La nascita di Bella è avvenuta alla Clinica Universidad de Navarra, un ospedale privato di Madrid, dove l'attaccante è tornato a giocare.

I commenti al post Instagram degli amici vip

Subito sono arrivati tanti messaggi dai tanti ex compagni di squadra e colleghi come Paulo Dybala «Ti vogliamo bene», a Danilo «Forza Fratello», Sergio Reguilon («Congratulazioni coppia»); le influencer Chiara Ferragni («Tesoro, riprenditi presto!»), Chiara Biasi («La nostra leonessa»), Elena Santarelli («Auguri, tanta felicità per voi»).