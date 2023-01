Alice Campello e Alvaro Morata, è arrivato il grande giorno: nasce la quarta figlia: «Si chiama Bella»

MESTRE - Il conto alla rovescia è finito. Oggi, lunedì 9 gennaio, la mestrina Alice Campello e l'attaccante dell'Atlético Madrid Alvaro Morata conosceranno il loro quarto bebè. Il parto infatti è fissato per oggi, era stata proprio la fashion blogger a comunicarlo ai suoi follower su Instagram. La bimba - la prima della famiglia Morata - si chiamerà Bella (anche il nome è stato annunciato nelle scorse settimane a mezzo social) e mamma e papà non vedono l'ora di abbracciarla.

Ieri sera, a poche ore dal parto, Alice Campello ha condiviso una story su Instagram in cui ha aggiornato i fan sulle sue condizioni direttamente dal letto. «Io e Bella stiamo bene, domani la conoscerò. Ma sono tanto stanca, guardate i miei occhi».

La coppia ha già tre bambini, i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni e il piccolo Edoardo di 2. Tutti desiderosi di conoscere la principessa di famiglia. Parlando dei piccolini, la fashion blogger ha detto: «I fratellini baciano la mia pancia cinquanta volte al giorno e si preoccupano molto per me... Dicono che non vogliono che io soffra durante il parto».

La famiglia Campello

Alice Campello è nata a Mestre il 5 marzo 1995 e a 27 anni è già una fashion blogger e un'imprenditrice molto affermata. Alice è una figlia d'arte, la famiglia Campello infatti è molto nota nel nord est per essere titolare della nota concessionaria automobilistica Campello Motors.

Alice mamma

Parlando del suo essere futura mamma di quattro, Alice ha detto: «Essere mamma non vuol dire annullarsi e vivere solo per loro. Puoi avere anche dieci tate, ma tu sei e sarai sempre la mamma e l'unica persona che vorranno quando stanno male, quando sono tristi, quando vanno a letto, quando si svegliano. Io sono una mamma molto presente, ma consiglio a tutti, se ne hanno le possibilità, di farsi aiutare. Il tempo passato con loro sarà di qualità e non dobbiamo mai dimenticarci che anche noi siamo importanti. Detto ciò, ammiro tantissimo le mamme che fanno tutto da sole, perché è davvero difficile».