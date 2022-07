Alice Campello e Alvaro Morata, gender reveal: «Ti aspettiamo». Svelato il sesso del nuovo figlio in arrivo Foto

Fiocco rosa per Alvaro Morata e la veneta Alice Campello. Dopo tre maschi, arriva la femmina tanto desiderata dai due. «Principessa ti aspettiamo» ha scritto la coppia su Instagram a corredo di alcune foto in cui sono abbracciati e in mano hanno un fumogeno da cui fuoriesce del fumo rosa, per l’appunto.

Gender reveal per Alice Campello

Sotto al post ci sono già migliaia di commenti, e non si possono non notare quelli di Chiara Ferragni e Beatrice Valli. In particolare Marco e Beatrice sono molto amici di Alvaro e Alice. E poi una pioggia di commenti dai follower con «finalmente». Per il momento la coppia non ha aggiunto altro, ma di sicuro seguiranno foto e video nei prossimi giorni. I fan adesso sono curiosi di sapere come reagiranno i gemelli Leonardo e Alessandro e il piccolo Edoardo all’arrivo della sorellina. Si attendono news.