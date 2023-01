Alice Campello, la prima foto della piccola Bella con Alvaro Morata. Pioggia di commenti: «È uguale al papà»

MESTRE - Bella Morata, la prima foto con papà. Dopo la grande paura, finalmente mamma Alice Campello e papà Alvaro Morata si godono la piccola di famiglia. Bella è la quarta figlia della fashion blogger mestrina e dell'attaccante dell'Atletico Madrid, dopo i gemellini Leonardo e Alessandro di 4 anni e il piccolo Edoardo di 2.

La prima femminuccia di casa è la principessa di papà: nella tenera immagine, diffusa sulle stories di Instagram da Alice Campello, Bella posa per la prima volta (sui social) accanto ad Alvaro Morata. E dall'immagine emerge chiara la somiglianza.

«È uguale al papà - commentano i fan -. Stesso sguardo». E ancora: «La prima figlioletta identica a Morata, gli altri sono uguali a mamma Alice».

La famiglia Campello

Alice Campello è nata a Mestre il 5 marzo 1995 e a 27 anni è già una fashion blogger e un'imprenditrice molto affermata. Alice è una figlia d'arte, la famiglia Campello infatti è molto nota nel nord est per essere titolare della concessionaria automobilistica Campello Motors.

Alice mamma

Commentando l'arrivo della sua quarta figlia, Alice ha detto: «Essere mamma non vuol dire annullarsi e vivere solo per loro. Puoi avere anche dieci tate, ma tu sei e sarai sempre la mamma e l'unica persona che vorranno quando stanno male, quando sono tristi, quando vanno a letto, quando si svegliano. Io sono una mamma molto presente, ma consiglio a tutti, se ne hanno le possibilità, di farsi aiutare. Il tempo passato con loro sarà di qualità e non dobbiamo mai dimenticarci che anche noi siamo importanti. Detto ciò, ammiro tantissimo le mamme che fanno tutto da sole, perché è davvero difficile».