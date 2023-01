MESTRE - ​Alice Campello, l'ultima foto col pancione prima del parto. Fan increduli: «È minuscolo, com'è possibile...». A una settimana dalla nascita della piccola Bella, la fashion blogger di Mestre ha postato l'ultimo scatto col pancione prima del parto. Nell'immagine, nonostante sia al nono mese di gravidanza, Alice sfoggia una silhouette mozzafiato. Silhouette messa in evidenza da un mini completino sportivo, top e leggins.

«Una delle mie ultime foto con il pancione😍», scrive emozionata Alice. E subito piovono commenti: «Ma il pancione era minuscolo, dov'era la piccola Bella?». E ancora: «Pancione? Pancino...». E c'è chi ci scherza su: «Alice al nono mese di gravidanza è come me nei giorni normali».

In pochi minuti lo scatto fa il pieno di like. Finalmente mamma Alice può stringere a sé la sua quartogenita nata dall'amore con Alvaro Morata, dopo lo spavento della terapia intensiva .

La famiglia Campello

Alice Campello è nata a Mestre il 5 marzo 1995 e a 27 anni è già una fashion blogger e un'imprenditrice molto affermata. Alice è una figlia d'arte, la famiglia Campello infatti è molto nota nel nord est per essere titolare della concessionaria automobilistica Campello Motors.

Alice mamma

Commentando l'arrivo della sua quarta figlia, Alice ha detto: «Essere mamma non vuol dire annullarsi e vivere solo per loro. Puoi avere anche dieci tate, ma tu sei e sarai sempre la mamma e l'unica persona che vorranno quando stanno male, quando sono tristi, quando vanno a letto, quando si svegliano. Io sono una mamma molto presente, ma consiglio a tutti, se ne hanno le possibilità, di farsi aiutare. Il tempo passato con loro sarà di qualità e non dobbiamo mai dimenticarci che anche noi siamo importanti. Detto ciò, ammiro tantissimo le mamme che fanno tutto da sole, perché è davvero difficile».