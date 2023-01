MESTRE - ​Alice Campello, la tenera foto naso a naso con Bella dopo la paura. Fan commossi: «Rimettiti, il peggio è passato». A una settimana dalla nascita della quarta figlioletta, la fashion blogger mestrina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un tenero scatto che la vede ritratta nel letto con la piccolina. Nell'immagine, che ha fatto subito il giro del web, Alice posa "naso a naso" con la bimba, che dorme serena vicino alla sua mamma.

E se in tanti avevano evidenziato una certa somiglianza con il papà Alvaro Morata, diversi follower notano invece similitudini con mamma Alice: «È una mini te». Ma i commenti dei fan sono volti soprattutto a incoraggiare l'imprenditrice mestrina dopo la terapia intensiva post partum. «Rimettiti, il peggio è passato».

La famiglia Campello

Alice Campello è nata a Mestre il 5 marzo 1995 e a 27 anni è già una fashion blogger e un'imprenditrice molto affermata. Alice è una figlia d'arte, la famiglia Campello infatti è molto nota nel nord est per essere titolare della concessionaria automobilistica Campello Motors.

Alice mamma

Commentando l'arrivo della sua quarta figlia, Alice ha detto: «Essere mamma non vuol dire annullarsi e vivere solo per loro. Puoi avere anche dieci tate, ma tu sei e sarai sempre la mamma e l'unica persona che vorranno quando stanno male, quando sono tristi, quando vanno a letto, quando si svegliano. Io sono una mamma molto presente, ma consiglio a tutti, se ne hanno le possibilità, di farsi aiutare. Il tempo passato con loro sarà di qualità e non dobbiamo mai dimenticarci che anche noi siamo importanti. Detto ciò, ammiro tantissimo le mamme che fanno tutto da sole, perché è davvero difficile».