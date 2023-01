Alice Campello, la prima volta allo stadio con Bella a tifare papà Alvaro Morata. Fan increduli: «Ha 12 giorni, un record»

MESTRE - Alice Campello, la prima volta allo stadio con Bella a tifare papà Alvaro Morata. Fan increduli: «Ma ha 12 giorni, un record». L'attaccante dell'Atletico Madrid ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di scatti che hanno sciolto il cuore dei follower. Nelle foto la moglie, la fashion blogger mestrina Alice Campello e la quartogenita della coppia, Bella, nata lo scorso 9 gennaio.

Nelle immagini, Alice e baby Bella si trovano allo stadio di Madrid per tifare papà Alvaro Morata nel match contro il Valladolid (match che la squadra di Morata vincerà poi 3 a 0). La neonata, in braccio alla mamma, indossa una mini maglietta dell'Atletico Madrid con su scritto il suo nome "Bella". Scrive felice papà Alvaro: «Non posso essere più orgoglioso! Prima partita di Bella! Vi amo follemente».

Immediati i commenti dei fan: «Siete bellissime». E ancora: «Famiglia stupenda». Ma c'è anche chi resta un po' perplesso: «Ma è troppo piccola per lo stadio, portala a casa». E ancora: «Fa freddo, copritevi». E infine: «A 12 giorni allo stadio è un record».

