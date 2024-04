GALLIERA VENETA (PADOVA) - Era salito sul tetto di un capannone per recuperare la palla, Simone Bonato, 22 anni di Galliera Veneta, è morto dopo giorni di agonia in ospedale.

La caduta, la corsa in ospedale

Era il pomeriggio del 1 aprile, il giorno di Pasquetta. Bonato, che di mestiere installa infissi, stava giocando a pallone con gli amici a San Martino di Lupari, in via Papa Luciani. Ad un certo punto la palla è finita sul tetto di un capannone e il 22enne è andato per recuperarlo. Da una prima ricostruzione sembra che il tetto abbia ceduto e il giovane ha fatto un volo di 4 metri, sbattendo la testa. Subito portato in ospedale, è stato ricoverato in terapia intensiva. Gli amici per giorni hanno fatto avanti e indietro dal suo letto in reparto, hanno anche contattato il rapper Sfera Ebbasta per dedicargli un video. Sono stati vicino alla famiglia e a Simone per tutto questo tempo. Fino alla morte.