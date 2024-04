Katia e Ascanio a Verissimo, chi sono gli ex gieffini? Il regale matrimonio, i figli, cosa fanno oggi e la bellissima casa di Roma Nord

«Sono partiti in due e alla fine sono diventati una splendida famiglia, Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si racconteranno oggi a Verissimo insieme ai loro figli Matilda e Tancredi». Loro sono stati tra i primi concorrenti a innamorarsi nella casa del Grande Fratello.

A 20 anni di distanza si raccontano oggi nel salotto di Silvia Toffanin, in attesa di ascoltare la loro intervista, dalle 16,30 su canale 5, scopriamo qualcosa in più sugli ex gieffini.

Katia e Ascanio, come si sono conosciuti

Katia e Ascanio si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande fratello nell'edizione del 2004 quella vinta da Serena Garitta. Lei nata e cresciuta a Chiesa in Valmanenco comune di poco più di 2.500 abitanti in provincia di Sondrio con il sogno di vivere un amore da favola, lui pronipote di Eugenio Pacelli, papa Pio XII, è un principe golfista.

La loro storia turbolenta ha fatto sognare milioni di telespettatori che all'inizio non credevano neanche tra i due sarebbe mai potuta andare avanti. Gli appassionati del Grande Fratello ricordano ancora il lungo corteggiamento di cui Pacelli si rese protagonista. A tal punto da meritarsi il soprannome di “zerbino”. Invece a distanza di 20 anni loro stanno ancora insieme e hanno due splendidi figli.

Il matrimonio

Dopo la fine del Grande Fratello, i due non hanno aspettato molto prima di convolare a nozze. Infatti Katia e Ascanio sono ufficialmente diventati marito e moglie nell’aprile 2005 con una cerimonia tenutasi nella stupenda cornice del Castello di Bracciano.

I figli e cosa fanno oggi

Katia Pedrotti e Ascanio hanno avuto due figli bellissimi e non fanno più parte dello showbiz, hanno messo da parte il piccolo schermo, fanno due lavori lontani dal mondo della tv, lei è un’influencer molto apprezzata e con un nutrito seguito di followers, lui invece si dedica al golf.

Lei oggi, come abbiamo detto, è attivissima sui social. La sua pagina Instagram (@misskatia) vanta oltre 600mila follower. Spesso Katia, oltre a scatti lavorativi (è un'influencer) posta delle foto di famiglia insieme al marito e ai due figli Matilda (nata nel 2007) e Tancredi (2013). Matilda è la copia della mamma: bionda, alta e occhi azzurri. Ogni foto della 17enne riscuote tantissimo successo sui social.

La splendida casa di Roma Nord

«Siamo ritornati all’ovile, questo è il set delle mie stories romane, che è “lievemente” cambiato rispetto al set delle stories delle nostre vacanze!». Dopo il viaggio “wild” dello scorso anno totalmente immersi nelle bellezze naturali degli USA, Katia Pedrotti tornata a casa ha mostrato la sua casa di Roma Nord in cui vive con la famiglia.

La parte principale della casa è sicuramente la zona living, ampia e caratterizzata da un open space: la cucina dai piani scuri (compresa di isola e alti sgabelli) contrasta con il resto della casa ultramoderna e quasi totalmente bianca. Anche il divano è bianco, sovrastato da una libreria a quadroni bianca e color legno. Lo stesso colore lo troviamo nei pavimenti in parquet, presenti in tutta la casa. Anche la zona notte segue lo stesso design, con arredamento minimal e super moderno, rigorosamente sui toni del nude e del bianco. Tutto è studiato nei minimi dettagli anche nella zona notte, dove ancora una volta è il bianco a farla da padrone. La camera, elegante e dall’arredamento minimal, è dotata di una cabina armadio in legno bianco, che fa da contrasto al legno scuro dei pavimenti. Bianco anche il letto e le pareti, sulle quali appaiono pochi quadri ma dai colori accesi. Dalla finestra della camera si intravedono alcuni attrezzi da palestra, in quella che è la zona dedicata al fitness.