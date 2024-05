Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (venerdì 3 maggio): la decisione inaspettata di Rosa

Torna stasera in tv Un Posto al Sole. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni ufficiali e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 3 maggio.

Amici 23 il Serale, gli spoiler della settima puntata (sabato 4 maggio): ballottaggio, eliminato, ospiti e il guanto di sfida. Rischiano Martina e Mida. Slitta la semifinale

Un Posto al Sole, le anticipzioni di stasera

La situazione di Damiano preoccupa chi gli sta vicino. E mentre anche Nunzio sospetta che dietro le accuse al poliziotto si nasconda una talpa di Torrente. Rosa invece ha cominciato a pensare che la colpa sia tutta sua. La Picariello si sentirà profondamente in difficoltà e inizierà a credere che sia solo sua la responsabilità di quanto accaduto al suo ex. La mamma di Manuel, nonostante le rassicurazioni di Giulia, prenderà una decisione molto importante, che lascerà tutti sbigottiti. Il ritorno di Claudia manda sempre più in crisi Giudo e Mariella. Niko rientra dalla vacanza con Valeria e ritrova Jimmy in compagnia di Manuela, sempre più coinvolta nel progetto del parco archeologico per bambini.

Affari Tuoi, anche stasera salta il programma di Amadeus (e succederà ancora): scoppia la polemica social. Quando torna il game show

Silvia invece non riuscirà a mascherare le sue attenzioni verso Michele e tutto ciò finirà per influire su Giancarlo. Il Todisco, che ha chiesto alla compagna di sposarlo, finirà per irritarsi per il comportamento piuttosto strano della fidanzata e farà un gesto inaspettato, che metterà la Graziani davanti a un bivio pericoloso.