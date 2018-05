Cassamarca, rosso da 53 milioni. Azioni Unicredit in picchiata

di Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Per anni hanno rappresentato la grande ricchezza. Ora l. L'ente trevigiano chiude l'esercizio 2017 con un disavanzo di 53 milioni e 296mila euro, ben superiore alle previsioni. La gestione corrente, tuttavia, risulterebbe in equilibrio, con poco più di 8 milioni di entrate, a fronte di oneri e imposte per 6 milioni di euro, a cui si aggiungono 6 milioni e 560 mila euro erogati per le attività proprie e delle varie società strumentali controllate (somma in parte coperta dalla disponibilità residua dell'apposito fondo).Cosa ha provocato allora il profondo rosso? Le svalutazioni milionarie e altre componenti straordinarie, in particolare quelle legate proprio alla partecipazione nel gruppo bancario. Il titolo Unicredit non solo non frutta più dividendi, ma, dall'inizio della crisi del 2007, ha perso il 93% del proprio valore. Finora, però, rimaneva iscritto nel bilancio della fondazione al prezzo di carico. Si sperava potesse recuperare. Così non è avvenuto. E a Ca' Spineda si sono resi conto di non poter aspettare ancora...