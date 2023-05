PADOVA - Oltre 96 milioni di euro di perdita nel 2022. A tanto ammonta il "rosso" dell'Azienda Ospedale Università di Padova che, ora, attende la ricapitalizzazione patrimoniale da parte della Regione per ripianare integralmente il buco. E' ciò che emerge dal Bilancio d'esercizio 2022 approvato ieri, 2 maggio, attraverso una delibera a firma del direttore generale Giuseppe Dal Ben.

Tre le voci che hanno gravato maggiormente sui conti di via Giustiniani: il mantenimento delle misure già adottate per fronteggiare la pandemia per 7 milioni di euro (fino a marzo 2022), altri 11, 5 milioni di euro per i costi incrementali legati al rinnovo del contratto del personale dipendente del comparto (infermieri, operatori socio sanitari e tecnici) e, non ultimi, 13 milioni di euro per il forte aumento dei costi dell'energia. Il bilancio d'esercizio precedente, relativo al 2021, è stato chiuso a sua volta con una perdita di quasi 57 milioni di euro.

IL COMMENTO

Il direttore amministrativo dell'ospedale patavino, Fabio Perina, spiega: «Si sottolinea che il conto economico chiude con un risultato in netto miglioramento rispetto a quello indicato nel bilancio di previsione, si passa infatti da -132 a -96 milioni di euro. Dal lato dei valore di produzione si evidenzia, rispetto all'anno 2021, un incremento per oltre 17 milioni di euro dei ricavi da prestazione, corrispondenti al valore delle tariffe per l'attività ospedaliera ed ambulatoriale erogata, a testimonianza di una significativa ripresa dell'attività assistenziale programmata. Tale incremento rappresenta un miglioramento rispetto all'esercizio precedente. E' da rilevare che la percentuale di incremento del costo della produzione rispetto all'esercizio 2021, al netto degli incrementi di costo sopra citati, dipendenti interamente da fattori non controllabili dall'Azienda, si attesta allo 0,4 per cento, ben al di sotto della soglia indicata come limite dalla Regione». Perina, quindi, conclude: «Per tali ragioni si può ritenere che, al di là del parametro rappresentato dal valore della perdita, l'esercizio 2022 abbia registrato significative dinamiche di miglioramento rispetto al precedente».

LA PANDEMIA

Nel 2022 come nel 2021 si sono susseguite diverse ondate Covid che hanno contribuito, da un lato, ad incrementare ciclicamente i costi di produzione e, dell'altro, a ridurre l'attività istituzionale, con relativa contrazione dei ricavi per prestazioni sanitarie. Nell'esercizio 2022 è stata dichiarata la fine dell'emergenza al 31 marzo 2022 e riconosciuti 7,7 milioni di euro di costi riferibili al Covid fino a quel termine. L'Azienda ha comunque sostenuto costi Covid nell'intero anno, quantificati a consuntivo in 28,3 milioni di euro in riduzione rispetto all'anno 2021, che aveva visto costi riferibili alla pandemia pari a 31,1 milioni di euro. «Il numero di pazienti positivi al Covid trattati in Azienda è sempre stato elevato, anche per soggetti trattati per una diversa patologia principale e ciò che ha determinato la necessità di una continua attenzione nella rimodulazione dell'organizzazione interna al fine di garantire l'attività di ricovero programmato e ambulatoriale e la riduzione delle liste di attesa determinatesi nel periodo pandemico», si legge nel bilancio d'esercizio.

L'ATTIVITÀ

Complessivamente, nel corso del 2022, l'Azienda ospedaliera ha registrato 64.675 ricoveri. Rispetto al 2021, si registra un incremento di attività pari al 4,7%. La ripresa si nota anche per l'attività chirurgica con una crescita del 4,6% circa sul 2021 e del 13% circa sul 2020. Da segnalare, inoltre, i notevoli investimenti strutturali, tecnologici e di sistema. Tra i progetti più significativi: l'avvio dei lavori per la nuova Pediatria, l'installazione della nuova risonanza magnetica in Neuroradiologia, la realizzazione del nuovo centro Immunotrasfusionale e il collaudo delle sale ibride.