Messico, scoperta voragine marina profonda 274 metri: è la seconda più grande al mondo

Una nuova, profondissima, voragine subacquea è stata scoperta al largo del Messico. Si tratta di una dolina marina profonda oltre 274,4 metri, individuata dagli scienziati nella baia di Chetumal. Gli studiosi del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), un centro di ricerca messicano, hanno localizzato per la prima volta questo "blue hole" nel 2021, ma solo ora sono riusciti a misurarlo con precisione.

Voragine marina profonda 274 metri scoperta in Messico

Si tratta della seconda voragine marina più profonda al mondo dopo quella di Longdong, nelle isole Paracelso, Cina, che si estende per oltre 300 metri. La voragine è stata ribattezzata Taam Ja', che in lingua Maya significa "acqua profonda". I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Frontiers in Marine Science.

Cosa sono le doline marine

La doline marine sono quelle profonde voragini che si trovano sul fondale del mare. La loro formazione si deve a fenomeni di carsismo avvenuti quando il livello del mare era considerevolmente più basso, come nel Pleistocene. In seguito all'innalzamento dei mari tali doline vengono invase dall'acqua marina. Si tratta di formazioni ancora poco conosciute poiché molto difficili da esplorare per l'essere umano.

Tra le più famose si annoverano: Longdong, nelle isole Paracelso, Cina, il più profondo del mondo (300 m); Dean's Blue Hole, nelle Bahamas, di 202 m; Great Blue Hole, in Belize, di 123 m; Blue Hole, nel golfo di Aqaba, di 100 m. Numerose doline marine si trovano nelle isole Andros, Bahamas.