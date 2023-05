Messico, italiana uccisa in un bar a Playa del Carmen: freddata con un colpo di pistola alla testa. Ipotesi pista passionale

Una donna italiana è stata uccisa ieri con un colpo di pistola in un bar di Playa del Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatan dello Stato di Quintana Roo (Messico).

SICARIOS EJECUTAN A UNA MUJER ITALIANA EN UNA CAFETERÍA DE PLAYA DEL CARMEN



Una mujer que presuntamente trabajaba en Café Sabrina 48 de la colonia Colosio de Playa del Carmen fue ejecuta a tiros esta mañana.

El reporte fue a las 8:20 de la mañana en la calle 48, entre avenidas 5… pic.twitter.com/n6pz91P96s — La Palabra del Caribe - Noticias de Quintana Roo (@palabracaribe) May 30, 2023

Una caccia all'uomo, cominciata poco dopo l'omicidio, ha permesso agli agenti di rinvenire poco lontano la motocicletta e alcuni indumenti dell'aggressore. Secondo una versione del quotidiano Reforma online, l'uomo che ha sparato era conosciuto dalla donna ed aveva lavorato in passato nello stesso locale.

Andrea Lotito, vicepresidente dell'Associazione alberghiera Riviera Maya, in un messaggio in italiano via Facebook ha descritto la donna come «un'ottima residente di Playa del Carmen e un'amica di molti. Oggi è un giorno triste, senza spiegazioni, senza giustificazioni». Un altro connazionale, Lucio Ingenito, ha detto che «quanto è successo è assurdo» e che si tratta di un evento che può capitare a chiunque di noi, riferendosi alla vittima come a una «grande lavoratrice e persona nobile».