Messico, la spettacolare eruzione del vulcano Popocatépetl

Il vulcano più attivo del Messico è eruttato martedì, producendo in aria una colonna di cenere e detriti (3 km). Popocatépetl ha eruttato per secoli, l'ultima volta alla fine di gennaio. Non sono stati riportati danni o vittime ma le autorità hanno avvertito le persone nelle vicinanze di stare attenti alla caduta di cenere. Nel maggio 2023, le emissioni di cenere da Popocatépetl hanno portato le autorità locali a chiudere le scuole in 11 città circostanti e a chiudere temporaneamente gli aeroporti di Città del Messico e Puebla.