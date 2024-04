Omicidio Cerciello Rega, assolto in appello il carabiniere che bendò Hjorth in caserma

«Il fatto non costituisce reato». Con questa formula i giudici di appello di Roma hanno assolto, ribaltando il verdetto di primo grado, il maresciallo dei Carabinieri Fabio Manganaro, imputato per il bendaggio di Christian Natale Hjorth, uno degli americani accusato dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.

Le motivazioni

Nelle motivazioni della sentenza di primo grado il giudice monocratico affermò che la misura adottata dal sottufficiale «non è espressamente prevista dalla disposizione di legge» e quindi rappresenta «una assoluta anomalia» su cui «non si possono nutrirsi dubbi di sorta». Il tribunale aggiunse di non «riuscire a comprendere bene la relazione tra il bendaggio - si legge nelle motivazioni - di un individuo e la necessità di tranquillizzarlo ritenendo che, a differenza di quanto avviene per gli uccelli rapaci quando vengono privati degli stimoli visivi, un essere umano appena aggredito con quelle modalità dovrebbe, all'esatto contrario, agitarsi molto di più non potendo nemmeno vedere se qualcuno si appresta a colpirlo e da che punto arriva la minaccia (e del resto lo stesso Manganaro ha dichiarato anche di avergli coperto gli occhi ... per disorientarlo)".

Omicidio Cerciello Rega, appello bis per gli americani. Il pg: «Entrambi colpevoli». Per Finnegan Elder “sconto” di tre mesi

La sentenza di secondo grado smonta, però, questo impianto accusatorio. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Roberto De Vita, ha commentato affermando che questa decisione «ristabilisce quella fiducia verso la giustizia che le conclusioni del pm in primo grado e con la sentenza del giudice monocratico si era smarrita». Il 10 aprile scorso, intanto, il pg della corte di appello capitolina ha chiesto una condanna a 23 anni e 9 mesi per Finnegan e a 23 anni Hjorth, nell'ambito del processo di appello bis disposto dalla Cassazione. In particolare i supremi giudici avevano annullato per Elder la condanna a 24 anni con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per Hjorth, che era stato condannato a 22 anni, l'annullamento con rinvio riguarda l'accusa di concorso in omicidio.