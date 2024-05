Ardea, bambino di 2 anni cade in una laghetto: è in fin di vita. E' sfuggito al controllo dei genitori durante una festa

Momenti di paura nei pressi del Comune di Ardea, in provincia di Roma.

Cosa è successo

Il personale sanitario arrivato per soccorrere il bambino tra mille difficoltà è riuscito a prendere in carico il piccolo tra le urla dei genitori. Dopo le prime cure sul posto il bimbo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bambin Gesù di Roma con l'eliambulanza, le condizioni del bimbo sarebbero molto gravi: è in pericolo di vita. Sul fatto avvenuto intorno alle 18.30 indagano i carabinieri di Ardea, Tor San Lorenzo e della Compagnia di Anzio. Le famiglie presenti coinvolte secondo alcune testimonianze, sarebbero della zona di Ardea Tor San Lorenzo di origine rom.