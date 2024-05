Enrico Mentana replica a Lilli Gruber: «Ogni sera beneficia dei miei ascolti. Nessuno a La7 ha preso le distanze da quelle parole, ora le distanze le prendo io»

Enrico Mentana replica a Lilli Gruber, è polemica in casa La7. Non si è dovuto aspettare molto per leggere le parole al vetriolo che il direttore del Tg La7 ha rilasciato dopo l'attacco della sua collega, avvenuto ieri in diretta tv. La conduttrice di Otto e Mezzo ha infatti contestato duramente il collega per il ritardo con cui ha ceduto la linea dopo la fine del Tg La7. «Buonasera e benvenuti alle 20.46 non alle 8 e mezza e a Otto e mezzo.

Mentana replica alla Gruber sui social

Parole dette in diretta alle quali Mentana non aveva replicato fino a stamattina, quando il direttore del Tg ha pubblicato sui social un grafico della curva di ascolti riferita al suo telegiornale e ha accompagnato l'immagine a queste parole:

«Dall'uno al nove per cento in mezz'ora. Questa è la curva degli ascolti - del tutto simile a quelle dei giorni precedenti - del tg La7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel tg però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio grevemente sprezzante nei miei confronti da parte di chi conduceva il programma successivo, che pure è ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente. Un giudizio da cui finora nessuno tra i vertici di La7 ha sentito il bisogno di prendere le distanze. Piccolo episodio, ma molto indicativo. A questo punto le distanze, come è doveroso, le prendo io, dai maleducati e dagli ignavi»

L'attacco ai vertici La7, rottura con la rete?

Un attacco pesante verso Lilli Gruber ma soprattutto ai vertici della sua rete che non si sono esposti sulla questione. E tutto questo, alla luce delle ultime indiscrezioni su un possibile interessamento di Nove ai principali volti giornalistici della rete di Urbano Cairo, fanno vedere tutto da un altro punto di vista. Il rumors era stato messo in giro da Fiorello ma prontamente smentito da La7, ora dopo aver letto le parole di Mentana, che ha il contratto in scadenza a dicembre 2024, il dubbio di un passaggio del giornalista a Nove (o quantomeno a un'altra rete) si fa forte.