Pamela, la 35enne veneziana uccisa in Messico da un commando: è stata la Maria del Gazzettino 2010

FAVARO VENETO - Pamela Codardini, la 35enne di Favaro Veneto uccisa lo scorso 27 gennaio in Messico insieme al compagno 29enne Juan Yair detto “El Yayo”, è stata la Maria del Gazzettino 2010, scelta dai lettori tra le finaliste del concorso di bellezza del Carnevale di Venezia.

Sempre nel 2010, Pamela ha sposato l'ex marito Alex Bertoli e con lui si era trasferita su quella costa paradisiaca di Pacifico.

Poi il tragico epilogo, la donna è stata freddata con il compagno nel loro negozio di tabacchi e pipe nella città di Oaxaca in Messico. Probabilmente un regolamento di conti. Il suo compagno sarebbe stato braccio destro dei Narcos.

L'omicidio

In un fine settimana, quel fine settimana, i morti tra le varie regioni delle valli di Oaxaca sono stati nove. Nella città in cui sono stati freddati da un commando di sicari la sera dei 27 gennaio Pamela Codardini, 35enne di Favaro Veneto (Venezia), e il suo compagno, il 29enne messicano, Juan Yair detto “El Yayo”, si conta una media di due omicidi a settimana. E una gran parte di questi sono legati al mondo dei narcos: a Mazunte, villaggio paradisiaco di pescatori sulla costa del Pacifico, fino a qualche anno fa era quasi normale vedere sulla spiaggia, di fronte all’oceano, i rottami degli aerei dei trafficanti di droga abbattuti dalla contraerea rivale o dalle forze dell’ordine. Un mondo con il quale cui Pamela Codardini era venuta a contatto subito, una decina di anni fa, quando con l’allora marito Alex Bertoli, cuoco triestino, aveva deciso di ricostruirsi una vita in quell’angolo di Eden immerso nella natura e distante miglia e miglia dalla civiltà. I due si erano sposati nel 2010 a Favaro, giovanissimi, e avevano deciso di lanciarsi in una nuova avventura all’estero.