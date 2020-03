Coronavirus in Veneto: i contagiati superano quota 1000, per la precisione 1023 (+ 110 casi rispetto a ieri mattina) secondo i dati ufficiali della Regione Veneto che fotografano la situazione alle ore 7 dell'11 marzo. I morti salgono a 29 (+3 rispetto a ieri, il nuovo decesso è avvenuto nella notte, è morto un uomo di San Giorgio in Bosco). Le persone ricoverate sono 330 (+29) ma nelle Terapie intensive c'è un ricoverato in meno.

LA MAPPA



Ultimo aggiornamento: 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA