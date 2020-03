I contagi salgono a 90: aumento di 16 casi a Bolzano

Sono 52, sedici 16 in più rispetto a ieri, i casi positivi da coronavirus in Alto Adige. Lo comunica l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, ricordando che «per evitare il propagarsi del contagio in questo momento è fondamentale attenersi alle norme igieniche di comportamento diffuse dalle autorità».

In particolare, spiega una nota, ciò significa lasciare l'abitazione solo in caso di necessità, lavarsi spesso e in modo accurato le mani, più volte al giorno, evitare grandi assembramenti di persone e mantenere la distanza minima di un metro da qualsiasi persona. L'Azienda sanitaria chiede anche di «limitare al massimo le visite negli ospedali e in tutte le strutture sanitarie».

Altri 38 casi si segnalano a Trentino per un totale di 80 nella regione.

Ultimo aggiornamento: 12:31

