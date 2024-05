Rischio slavine, niente Passo dello Stelvio per il Giro: cambiano il percorso e la Cima Coppi

BOLZANO - «Il Passo dello Stelvio non può essere aperto per la tappa del Giro d'Italia del 21 maggio, perché il Servizio stradale non è attualmente in grado di continuare i lavori di sgombero a causa del rischio di valanghe. Ciò significa che la strada non è ancora stata liberata dalle grosse quantità di neve. Dopo lo sgombero della neve, la strada deve comunque essere ancora messa in sicurezza contro la caduta di massi e slavine, prima di essere riaperta». Lo comunica l'assessore competente della Provincia di Bolzano Daniel Alfreider.

Oggi - 14 maggio - è stata cpnfermata la variazione di percorso. L'organizzazione del Giro d'Italia, per salvaguardare la sicurezza della Carovana Rosa, ha deciso quindi di modificare il percorso della tappa Livigno-Santa Cristina Val Gardena (Monte Pana) che passerà da 202 a 206 km. La Cima Coppi, che in precedenza era lo Stelvio, adesso diventa il Giogo di Santa Maria/Umbrailpass a quota 2489 m.