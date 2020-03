Coronavirus Veneto. I medici asintomatici rientrano al lavoro in Veneto: in totale sono 656 Tabella

Coronavirus rientro al lavoro dei medici del Veneto. È iniziata in Veneto l'operazione di rientro in servizio di tutti gli operatori sanitari asintomatici, posti finora in isolamento per contatto a rischio di coronavirus e sottoposti a sorveglianza attiva. Alla data di oggi, gli operatori in isolamento domiciliare perché contatto stretto di caso sono in Veneto 656.

Zaia: «Non siamo un paese di infettati, affrontiamo il problema a differenza di chi fa finta di non vedere»

La Direzione regionale Prevenzione ha infatti inviato oggi un'apposita comunicazione a tutte le Ullss e Aziende Ospedaliere, nella quale, sulla base dell'articolo 7 del decreto legge nazionale 9 marzo 2020 nr. 14 «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19», si comunica il richiamo in servizio del personale in questione e si ricorda che, in base alla normativa emessa, la sospensione dell'attività per tutti i dipendenti avverrà solo se sintomatici o con tampone positivo.

