In provincia i contagiati saliti a 73: 18 ricoverati in ospedale, 8 in rianimazione

VICENZA - Anche nel Vicentino, come nel resto delle altre province venete, crescono i casi di pazienti positivi al Coronavirus. Con i nuovi aggiornamenti della giornata di oggi (martedì 10 marzo), resi noti dalla Regione Veneto e dalle Ulss 7 e 8, nel territorio berico i casi da contagio sono saliti a 73, ben 17 in più rispetto alla giornata di ieri, anche se è confermata l'assenza di "focolai" nel territorio berico.



Complessivamente nel Vicentino sono attualmente 18 i pazienti ricoverati in ospedale, così distribuiti: 15 all'ospedale San Bortolo, di cui 8 in terapia intensiva, 2 all'ospedale di Santorso (dove nelle ultime ore due pazienti sono stati dimessi in quanto guariti) e 1 nel nosocomio di Bassano del Grappa.