Adunata degli Alpini, tutto pronto per il gran giorno: corse dei treni rinforzate e uffici mobili delle forze dell'ordine

VICENZA - Uffici mobili di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale di Vicenza verranno allestiti in Piazza de Gasperi e Piazza Biade, considerati punti strategici, in occasione della 95/a adunata nazionale degli Alpini, in programma dal 10 al 12 maggio nel capoluogo berico.

Regionale di Trenitalia, inoltre, in collaborazione con la Regione Veneto e con l'Associazione nazionale alpini, ha programmato un potenziamento dei treni in occasione della 95/a adunata nazionale di Vicenza, garantendo nel weekend lo stesso numero di collegamenti dei giorni infrasettimanali e con una maggiore disponibilità di posti a sedere. Sono 231 i collegamenti in più rispetto all'offerta ordinaria, regolarmente acquistabili tramite i consueti sistemi di acquisto. Saranno intensificati i collegamenti da e per Vicenza con Venezia, Verona, Schio, Bassano, Treviso, Cittadella e Padova, includendo come fasce orarie le prime ore del mattino e le ultime della sera. Per il ritorno delle Penne Nere a Vicenza, Trenitalia potenzierà inoltre i propri servizi a terra prolungando gli orari di apertura dell'assistenza alla clientela nella stazione di Vicenza e delle principali località regionali, con 70 addetti nel capoluogo berico, centro nevralgico della mobilità prevista per l'evento.