«L'Europa da ieri non è più free coronavirus, con i primi casi a Cipro e i primi due morti in Germania tutta l'Europa è contagiata dal virus. Il problema è che fino ad oggi non ha fatto nulla, non ha gestito assolutamente la situazione sanitaria e ha delegato ai singoli Stati la politica sanitaria. Ma non può continuare così».

A lanciare il duro j'accuse è stato il governatore del Veneto, Luca Zaia oggi nel corso della conferenza stampa nella sede della Protezione Civile di Marghera.



Ultimo aggiornamento: 14:11

