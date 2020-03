Coronavirus, la Cina sostiene l'Italia: in arrivo 100mila mascherine, tute, tamponi e ventilatori polmonari

Pechino è disposta ad inviare 100mila mascherine di massima tecnologia e 20 mila tute protettive all'Italia, oltre che 50 mila tamponi per effettuare nuovi test e 1.000 ventilatori polmonari. Della collaborazione tra Italia e Cina, hanno parlato in una telefonata il ministro Di Maio e il suo omologo Wang Yi stamattina. Da parte cinese è arrivata la garanzia a Di Maio che le commesse italiane saranno messe in priorità tra le aziende cinesi per l'acquisto di ventilatori polmonari, una richiesta che oggi non è solo italiana ma di molti altri paesi europei. Ultimo aggiornamento: 14:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA