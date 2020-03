Austria chiude il Brennero, Confcommercio replica: «Rispondiamo con le stesse misure»

«Con l'estensione della zona protetta su tutta l'Italia, possiamo dire che saranno chiusi i confini» al Brennero, «ad eccezione del traffico di rientro». Lo ha detto il governatore tirolese Guenther Platter, secondo l'agenzia Apa. Platter ha parlato di una «situazione drammatica in Italia». «Ora serve calma e prudenza», ha aggiunto. I controlli riguardano anche passo Resia e Prato alla Drava.

L'Italia deve rispondere all'Austria con le stesse misure invocate da Vienna, che si è detta pronta a chiudere il valico del Brennero. Lo afferma il vicepresidente di Confcommercio-Conftrasporto Paolo Uggè rivolgendosi al ministro degli esteri Luigi Di Maio. «Sono scattati questa mattina - ricorda Uggè - i controlli dell'Austria sui mezzi in transito al Brennero, ai confini con l'Italia». «Vienna utilizza gli strumenti anti-migranti che aveva previsto nel 2016 - prosegue - controllando la temperatura ai viaggiatori che attraversano il valico». Inoltre «il governatore tirolese G�nther Platter e il cancelliere austriaco Sebastian Kurz hanno addirittura annunciato la chiusura dei confini, fatta eccezione per il traffico di rientro in Austria». «Dato che l'Austria persevera su questa strada e che la tutela dei cittadini non deve essere seconda a nessuno - conclude - le medesime misure attuate dal governo austriaco vengano applicate a tutti coloro che da quel confine entrano nel nostro territorio nazionale».

Ultimo aggiornamento: 13:37

