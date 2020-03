Coronavirus, nuovo decesso nella notte: non soffriva di patologie

SAN GIORGIO IN BOSCO - Nuovi decessi da Coronavirus a Padova. È morto nella notte un anziano di 83 anni di Sant'Anna Morosina di San Giorgio in Bosco. Faceva l'imprenditore agricolo e non soffriva di particolari patologie. Il contagio è avvenuto in un bar di Villa del Conte dove l'uomo era solito andare per giocare a carte con gli amici e dove ci sono stati in totale 5 contagiati da un uomo che era andato a prendere il vino a Vo' euganeo.

Morto Turetta, l'amico di Adriano: secondo contagiato giocando a carte al bar. Il punto nel padovano

