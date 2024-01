Supermercati Alì, morto il fondatore Francesco Canella

PADOVA - E' morto Francesco Canella, il fondatore dei supermercati Alì.

Aveva 92 anni. Il decesso è avvenuto dopo pochi giorni di ricovero all'ospedale di Padova ieri sera, martedì 30 gennaio, alle 21.30. L'imprenditore aveva compiuto 92 anni il 28 dicembre. Lascia la moglie Rossella e i figli Marco e Gianni.

Il gruppo Alì supermercati

Con un fatturato che lo scorso anno ha sfiorato il miliardo e 300 milioni di euro, il gruppo Alì conta 117 punti vendita in Veneto ed Emilia Romagna, è dà lavoro ad oltre 4.700 collaboratori. Dipendenti che ogni anno per il suo compleanno erano soliti fargli auguri, acquistando pagine di giornali o manifesti da far affiggere per le città, come quando ricevette la laurea honoris causa.

Chi era Francesco Canella

La carriera di Francesco Canella ha inizio molti anni fa, precisamente nel 1958, quando rilevò la cooperativa O.N.A.R.M.O. dando così inizio alla sua esperienza imprenditoriale. Con l’apertura del primo supermercato Alì nel 1971 viene introdotto in Italia il banco gastronomia servito, per poi vedere l’apertura del primo centro commerciale Alìper nel 1991. Da allora sono stati fatti moltissimi passi avanti, con il primo progetto rivolto alla tutela dell’ambiente nel 2001, con la quota cento punti vendita raggiunta nel 2012 e con il servizio di spesa online Aliperme.it attivato nel 2018. Solo un anno dopo Francesco Canella riceve la laurea ad honorem in “Italian Food and Wine”, conferitagli dall’Università degli Studi di Padova, mentre due anni dopo l’azienda celebra i suoi primi cinquant’anni.

«Sono orgoglioso dei traguardi che quest’azienda e le sue persone sono riuscite a raggiungere in questi 50 anni. Allo stesso tempo guardo con entusiasmo al futuro e a quanto potremo ancora realizzare nei prossimi anni, assieme» dichiarò Canella in quell’occasione.