LA SOLIDARIETÀ

PADOVA Uniti si migliora la vita. È questa la consapevolezza più forte che l'emergenza sanitaria sociale ed economica sta lasciando come insegnamento, e questo è anche il tema dell'iniziativa avviata dal gruppo Alì in collaborazione con Confcommercio a sostegno delle attività provate dalla crisi sanitaria e dalle necessarie misure di contenimento.

Tutti i clienti dei supermercati Ali ogni 1000 punti della tessera fedeltà riceveranno un buono acquisto da 10 euro che il gruppo Alì porterà a 15 e che potrà essere speso nei negozi di vicinato aderenti all'iniziativa: bar e ristoranti, negozi del commercio al dettaglio del settore moda, agenzie di viaggio, guide turistiche, palestre, piscine del territorio, e non solo saranno i destinatari di questa azione di sostegno concreta. Sarà possibile consultare l'elenco completo delle attività aderenti all'iniziativa sul sito alisupermercati.it/aiutiamoilterritorio. Il buono da 15 euro sarà scaricabile fino al 31 dicembre e si potrà spendere entro il 30 giugno 2021.

«Una gestione responsabile e sostenibile dell'azienda è frutto di scelte consapevoli. Per questo dall'inizio della pandemia abbiamo deciso di fare la nostra parte a sostegno del sistema sanitario, delle famiglie bisognose e ora a sostegno di tutte quelle attività che animano la vita economica del nostro territorio perché siamo convinti che solo insieme si possa fare molto - dice Gianni Canella vice presidente Alì - per questo sollecitiamo i nostri clienti a spendere i propri punti della carte fedeltà a favore di tutte quelle realtà commerciali maggiormente colpite da questa emergenza».

«Un grande riconoscimento del Gruppo Alì ossia un'azienda del territorio che aiuta i negozi del territorio - sottolinea Patrizio Bertin presidente Confcommercio Veneto - un'iniziativa molto valida d sostegno all'economia diffusa alla quale abbiamo subito aderito. Auspico che tantissime nostre imprese aderiscano perché in questo momento è importante fare squadra. Insieme possiamo farcela e parlare di ripartenza della quale il Governo non parla mai. Fare rete sul territorio è fondamentale soprattutto pensando al prossimo marzo con lo sblocco dei licenziamenti e non sappiamo quanti resteranno disoccupati».

L'operazione sarà a costo zero per le aziende che devono solo iscriversi all'iniziativa. Sul fronte dell'aiuto alle aziende in difficoltà si registra anche l'iniziativa della Provincia A Natale compra padovano, che consente di regalare, regalarsi o mettere sotto l'albero i migliori prodotti delle aziende agricole del nostro territorio.

«Abbiamo trasformato il tradizionale appuntamento di Sapori d'Autunno - spiega il presidente Fabio Bui in una nuova iniziativa digitale, una modalità per avvicinare la filiera produttiva agricola alle nostre tavole. La gift card da 30 euro può essere acquistata online dal sito www.saporipadovani.it e può essere un'idea regalo originale che consente di far conoscere e promuovere le eccellenze delle nostre aziende agricole e nel contempo offrire dei prodotti davvero esclusivi. Un'occasione per sostenere gli agricoltori locali e l'economia di prossimità, per favorire la prosperità e il benessere del nostro territorio».

Vasta la scelta: verdure di stagione, salumi, pasta, riso, miele, vino solo per fare alcuni esempi direttamente dal produttore alla tavola. «In collaborazione con le associazioni di categoria e le aziende abbiamo trasformato una manifestazione tradizionale in un evento innovativo e digitale, offrendo l'occasione alle realtà che già avevano creduto e aderito al primo progetto, di trovare un'altra modalità per promuovere i loro prodotti - spiega il consigliere Fabio Miotto - sarà un modo di raccontare e promuovere il territorio e le sue eccellenze agroalimentari online, chi acquista il buono, aziende per farne omaggi o privati, potrà scegliere l'azienda dove spenderlo».

Soddisfatte, le associazioni hanno auspicato che l'iniziativa diventi un appuntamento ciclico.

Luisa Morbiato

