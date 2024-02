Padova. Francesco Canella, nel giorno dei funerali a Santa Giustina i supermercati Alì chiuderanno in segno di lutto

PADOVA - Il funerale di Francesco Canella, fondatore di Alì, si terrà domani, 2 febbraio alle 15 alla Basilica di Santa Giustina a Padova. Seguirà la sepoltura in forma privata nella cappella di famiglia. E tutti i supermercati Alì e Alìper chiuderanno alle 14 in segno di lutto per la scomparsa dell'imprenditore.

È possibile recarsi in visita alla camera ardente nella Casa Funeraria Santinello FH in via Turazza, 23 - Padova: oggi dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00; domani dalle ore 9.00 alle 12.30. Per chi volesse rendergli omaggio, è stata attivata una raccolta fondi per Medici con l'Africa Cuamm.