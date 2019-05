Il dottor Canella, dal casoin ai supermarket: i segreti dell'imprenditore Alì

di Edoardo Pittalis

Forse non c'è in Italia un altro come lui: dottore in Pane e Vino. O come dice la laurea ad honorem del Bo': in Italian food and wine. Che sembra una cosa da esportare. Francesco Canella, nato a Veggiano, 87 anni compiuti, il titolo accademico l'ha meritato sul campo: «Ho più di 70 anni di scuola di lavoro». Del pane e del vino sa tutto. La sua è una storia che racconta il Nordest del dopoguerra, quella di una terra che da contadina è diventata la locomotiva d'Europa. Storia fatta da...