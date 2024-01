Supermercati, la classifica dei preferiti in Italia

La soddisfazione dei consumatori italiani nei confronti dei supermercati è influenzata principalmente dalla qualità dei prodotti e dalla convenienza dei prezzi, secondo un'inchiesta annuale condotta su quasi 10.000 soci di. Esselunga e Ipercoop sono apprezzati per la qualità dei loro prodotti, mentre Eurospin e Aldi sono preferiti per la convenienza dei prezzi. Le insegne locali,, sono anch'esse ben valutate, con Dem e Tosano emergenti come le migliori insegne regionali. La soddisfazione generale è influenzata principalmente dai prezzi , seguiti dalla qualità dei prodotti, la gamma di prodotti disponibili e il comfort durante l'esperienza d'acquisto. Le grandi catene italiane, come Esselunga , mantengono la loro posizione di leadership, puntando sempre più sull'esperienza d'acquisto per guadagnare la fiducia dei clienti. Per gli acquisti online, le catene italiane dominano la classifica, con una menzione speciale per, focalizzata sull'alimentazione biologica. Per i discount, Eurospin e Aldi sono i preferiti, grazie alla loro competitiva leva dei prezzi.