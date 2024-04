La direzione è giusta, l’impegno buono, i risultati soddisfacenti. Con queste caratteristiche l’Italia si conquista la leadership europea per la circolarità dei rifiuti. Come ha riportato Gea Agency, secondo il Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto, Roma ha “fatto valere le proprie ragioni e lavorato senza sosta per dare valore a questo modello vincente”, il quale “ha permesso in grande anticipo di traguardare la maggior parte degli obiettivi continentali”. Il riferimento va all’impegno del Mase nella realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli esistenti, e al finanziamento previsto, nelle Regioni con un deficit impiantistico, di 1085 progetti. Si aggiungono i ‘progetti Faro di economia circolare’ su specifici materiali, come carta e cartone, rifiuti elettrici ed elettronici, plastici, tessili.

A confermare l’andamento positivo è il Conai, che parla di una percentuale di riciclo imballaggi che dovrebbe sfiorare il 75% nel corso del 2024: oltre 10 milioni e 300.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio troveranno una seconda vita, ossia il 74,9% dell’immesso al consumo, che nel 2024 si prevede pari a circa 13 milioni e 900.000 tonnellate.

Intanto, brilla già come punta di diamante del riciclo la carta: grazie a una rete impiantistica capillare costituita da 700 impianti, infatti, l’Italia ha superato con 16 anni di anticipo gli obiettivi Ue per il 2025 sul riciclo di imballaggi cellulosici. Bene anche i Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), dove si registra un leggero calo ma anche un aumento proveniente da alcuni settori specifici. I numeri della raccolta 2023 li pubblica il consorzio Ecolamp: sono 2.599 le tonnellate raccolte e smaltite durante l’anno, di cui il 52% di sorgenti luminose esauste e il 48% di piccoli elettrodomestici e pannelli fotovoltaici giunti a fine vita. Da Legambiente, infine, arriva la classifica dei Comuni più virtuosi d’Italia, che non sono pochi.