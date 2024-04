Con dei piccoli gesti si fa la differenza

Anche fare un qualcosa di grande come preservare il Pianeta che ci ospita e ci nutre può passare da piccoli gesti, ma che ripetuti nel tempo da sempre più persone possono fare la differenza. Per esempio si pensi a cosa succederebbe se tutti quelli che possono permetterselo, per condizione fisica e distanze da percorrere, si muovessero a piedi, in bici o, in alternativa, con i mezzi pubblici. L’impatto sull’inquinamento atmosferico, quello che poche settimane fa rendeva l’aria di pessima qualità nella Pianura Padana, sarebbe di certo notevole.

La differenza si fa però anche tra le mura domestiche, per esempio dotandosi di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, cioè di classe A, e più in generale utilizzandoli tutti - a prescindere dalla classe energetica - con criterio. Questo vuol dire staccare la spina agli apparecchi non utilizzati o in stand by, e spegnere la luce ogni volta che si esce da una stanza oltre a utilizzare lampadine a risparmio energetico.

Ormai praticamente ogni comune ha implementato piani di raccolta differenziata dei rifiuti, quindi non ci sono scuse per non dividere nel modo corretto organico, carta, vetro, plastica, secco non riciclabile e non solo. Con del basilare senso civico riusciremo così a diminuire lo sfruttamento di nuove risorse per costruire i prodotti che utilizziamo quotidianamente.

Spazio poi al tema del corretto sfruttamento delle risorse idriche, vitale soprattutto nei periodi di siccità in cui le riserve idriche faticano a soddisfare il fabbisogno della popolazione. Basterà fare una doccia più breve, magari chiudendo l’acqua mentre ci si insapona.

Parte fondamentale del vivere quotidiano è poi l’arredamento della casa, e qui spesso l’utilizzo del legno è ancora un must. Ma se proprio deve essere questa la scelta, quando si arreda casa sarà meglio optare per mobili di legno certificati FSC, cioè provenienti da foreste gestite nel rispetto dell’ambiente.

È forte poi l’impatto che possono avere sulla salubrità delle risorse idriche le sostanze chimiche contenute in alcuni prodotti per la pulizia della casa, i quali possono avere risvolti negativi anche sulla nostra salute. Per questo è consigliato scegliere prodotti naturali e organici, o magari ricorrere ai cosiddetti “rimedi della nonna” per pulire gli ambienti di casa con soluzioni a base di acqua, aceto e altri solventi naturali.

Infine, sul fronte dell’alimentazione, scegliere prodotti biologici, naturali e a km 0 significa proteggere la terra coltivata e diminuire l’impatto ambientale.

In mezzo al verde si dorme meglio

Vivere in una strada più verde o avere una vista sulla costa o sul fiume dalla propria casa aiuta a dormire più a lungo. Una nuova ricerca condotta in 18 Paesi dal Centro europeo per l’ambiente e la salute umana dell’Università di Exeter ha scoperto che vivere in strade più verdi – quelle con prati, alberi e vegetazione visibili – è legato a un sonno migliore. Sebbene già in passato alcune ricerche abbiano riscontrato questo legame, è la prima volta che vengono analizzati diversi tipi di ambienti naturali in diversi Paesi.

L’autrice principale, la dottoressa Leanne Martin del Centro europeo per l’ambiente e la salute umana dell’Università di Exeter, spiega che, durante la ricerca “le persone che vivevano in strade più verdi hanno riportato una migliore salute mentale, che è stata il fattore trainante di un sonno migliore”. Le iniziative di rinverdimento delle strade esistono già nelle città urbane per affrontare i rischi ambientali come le inondazioni e gli effetti dell’isola di calore, “ma i nostri risultati suggeriscono che i responsabili politici dovrebbero estenderle alle aree residenziali per sostenere la salute pubblica”.